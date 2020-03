Girava in auto, in pigiama e senza autocertificazione. Una 60enne è stata denunciata dalla polizia per aver violato il decreto varato dal Governo ai fini del contenimento del coronavirus. Come riporta “Perizona.it”, la donna stava percorrendo la Nettunense quando è stata fermata dagli agenti. Con nonchalance, la signora in pigiama ha dichiarato di essere uscita per pedinare il marito che aveva lasciato la casa coniugale poco prima di lei. Lo scopo della donna era quello di beccare il consorte in compagnia dell’amante per fotografarlo e avere finalmente le prove del suo tradimento.