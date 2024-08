Feralpisalò: Di Molfetta nel mirino di due club di B

Dopo un addio forzato nella scorsa stagione, Davide Di Molfetta potrebbe presto fare il suo ritorno in Serie B. Secondo quanto riportato da tuttoc.com, il centrocampista classe 1998, attualmente in forza alla Feralpisalò, ha attirato l’interesse di due club ambiziosi: Bari e Catanzaro.

Il talento di Di Molfetta non è passato inosservato, soprattutto dopo il suo esordio nella serie cadetta avvenuto lo scorso anno. Nonostante la stagione difficile, il centrocampista ha saputo farsi notare con le sue prestazioni, collezionando ventisette presenze e dimostrando di essere un elemento di valore per la sua squadra. Le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi ai ritmi della Serie B hanno evidentemente impressionato due figure di spicco del calcio italiano: Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Bari, e Ciro Polito, ds del Catanzaro.

Entrambi i club hanno manifestato un forte interesse per Di Molfetta, chiedendo informazioni sul suo cartellino. Bari e Catanzaro, due realtà con ambizioni importanti per la prossima stagione, si stanno dunque contendendo il giovane centrocampista, che potrebbe rappresentare un rinforzo di qualità per i loro rispettivi centrocampi.