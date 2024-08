Clamoroso Immobile: torna di corsa in Serie A | 6 mesi e sarà ancora Italia

Ciro Immobile pronto alla marcia indietro. L’ex capitano della Lazio di corsa in Serie A: a gennaio pronta la nuova avventura

Escluso dalla nazionale, messo alla porta dalla sua Lazio. Non sono stati mesi facili per Ciro Immobile, che da più di un anno con la maglia biancoceleste faticava a mettersi in mostra, fino a raccogliere insofferenza e fischi dall’Olimpico.

Un trattamento che molti hanno definito impietoso e irriconoscente. Non solo per le doti tecniche indiscutibili del calciatore, ma anche per quanto fatto per la Lazio negli anni, 8, conditi da gol e vittorie. E adesso Immobile sta già togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

A Ciro è bastato il mese di agosto per farsi rimpiangere. Sì, perché l’attaccante ha prima deciso la finale di Supercoppa Turca con una doppietta contro il Galatasaray, poi in campionato, alla seconda giornata, ha riproposto il bis. Doppietta e vittoria per 4-2, 6 punti in classifica e partenza col botto. Immobile ha già messo a segno 4 reti, tutte importanti, con la maglia del Besiktas, squadra di Istanbul che lo ha acquistato in estate. E in Serie A c’è già chi lo rimpiange.

Immobile, rimpianto Serie A

E le prestazioni di Immobile in Turchia stanno facendo mangiare le mani a tante squadre italiane che non hanno avuto il coraggio di affondare il colpo per l’ex capitano laziale.

Sul giocatore c’erano state diverse squadre in Serie A, pronte a puntare su di lui. Ma forse per rispetto della Lazio, capitano e hall of famer, forse per mancanza di interesse concreto, alla fine Ciro era dovuto espatriare. Rimane in ogni caso una squadra che potrebbe farsi sotto nel prossimo mercato di gennaio.

Immobile in Serie A: ritorno di fiamma

E una delle squadre più attive per portare Ciro via da Roma era stato proprio il Napoli di Conte. La trattativa più calda aveva infatti riguardato uno scambio, tra Simeone che cercava più spazio dato quasi come certo ai biancocelesti allora ancora in mano a Tudor, e del passaggio di Immobile in Campania.

Ma con il Napoli ancora in stallo nel reparto offensivo, chissà che a gennaio il nome di Immobile non possa tornare di moda a Castelvoturno. Se Conte dovesse ritrovarsi anche con questa situazione fra sei mesi, Immobile sarebbe uno dei nomi più caldi, ma questo vale anche per altre squadre della Serie A. Immobile si sta mettendo in mostra, e potrebbe dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza in Italia.