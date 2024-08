Ex rosa, Dybala dice “no” all’Al Qadsiah: resta alla Roma. Il post social scatena i tifosi giallorossi

In un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, Paulo Dybala ha deciso di rifiutare l’offerta dell’Al-Qadsiah e di restare alla Roma. L’attaccante argentino, che sembrava a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, ha fatto marcia indietro proprio quando l’accordo sembrava ormai definito.

La notizia è stata confermata dallo stesso Dybala attraverso un post su Instagram, dove ha scritto: “Grazie Roma…ci vediamo domenica”, annunciando così la sua permanenza nel club giallorosso. Il messaggio ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, che già si preparavano a salutare uno dei giocatori più amati della squadra.

Il dietrofront di Dybala arriva in un momento cruciale per la Roma, che stava già pianificando il futuro senza di lui. L’offerta dell’Al-Qadsiah, economicamente molto allettante, sembrava aver convinto l’attaccante a intraprendere una nuova avventura in Medio Oriente. Tuttavia, il legame con la città di Roma e l’affetto dei tifosi hanno prevalso, spingendo il giocatore a rimanere nella capitale italiana.

Dybala, che ha vissuto una stagione da protagonista con la Roma, si è confermato uno dei pilastri della squadra di José Mourinho. La sua decisione di restare rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente giallorosso, che ora può contare su uno dei suoi leader tecnici e carismatici per affrontare le sfide future.

I tifosi giallorossi si sono scatenati sotto al post pubblicato dall’ex Palermo:

