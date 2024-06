Federico Miccoli attacca Toni. Risponde l’ex capitano rosanero: «Non condivido le parole di mio fratello, stimo Luca» (FOTO)

Arriva anche la risposta dell’ex 10 e capitano rosanero Fabrizio Miccoli. Dopo il video di suo fratello Federico Miccoli, il quale attaccava Luca Toni per essersi definito calcisticamente più forte di Fabrizio, l’ex capitano del Palermo ha voluto replicare pubblicamente, mediante un post sui social, per dissociarsi dalle parole del fratello e per ribadire la stima nei confronti di Luca Toni.

Di seguito il post e le sue parole:

“Il bello del calcio è che ognuno può esprimere la propria opinione, nessuno ha torto, nessuno ha ragione, lo facciamo al bar tutti i giorni, con gli amici, a tavola e ora anche sui social. Bello cosi.

Luca stava partecipando ad un gioco e ha detto la sua come è giusto che sia,

Mio fratello ha espresso la sua opinione ( non richiesta 😅) con dei modi e toni che non condivido.

Poi ho visto un polverone, titolo dopo titolo che non mi è piaciuto per nulla.

Prima lasciavo perdere, ora non più.. per questo sto scrivendo questo post.

Stimo Luca, come persona e come giocatore, è un campione del mondo.

Io sarei il partner d’attacco ideale e gli farei fare tanti goal..

quindi le discussioni le lasciamo fare a chi deve far fare click. (Comprensibile anche quello 😂)

Un abbraccio @luca_toni.9”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Miccoli (@fabrizio_miccoli)

Di seguito il video in questione: