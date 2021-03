Il Teramo sabato affronterà il Catania allo stadio “Angelo Massimino”.

Il Direttore Sportivo del Teramo, Sandro Federico, ha parlato ai microfoni di “TuttoCalcioCatania.com”:





«Sicuramente un Teramo voglioso di continuare a far bene. Vogliamo ottenere il migliore piazzamento possibile in chiave playoff. Nella prima metà del campionato abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque vincendo contro Bari, Palermo, Juve Stabia, Foggia. Il Teramo ha disputato un grande girone d’andata, poi inevitabilmente si è registrato un calo fisiologico in alcuni giocatori. Adesso rientrano Bombagi e Piacentini, affronteremo il Catania al meglio delle nostre possibilità».