Federico Chiesa in prestito: torna in Serie A e decide la lotta scudetto | C’è già una bozza d’accordo

L’attaccante della nazionale azzurro è pronto a rimettere piede nel nostro campionato per provare a vincere il tricolore.

L’avventura di Federico Chiesa a Liverpool non decolla. Dopo che in estate il giocatore era stato messo ai margini della rosa dalla Juventus, sono stati proprio i Reds a decidere di puntare su di lui, sborsando poco più di 10 mln di euro per acquistarlo. Consapevole del fatto che ci sarebbe voluto tempo per ambientarsi e per entrare al top della condizione, almeno inizialmente non c’erano grosse aspettative da ambo le parti.

Adesso però, trascorsi alcuni mesi, il suo mancato impiego inizia a puzzare. Fino ad ora l’ex giocatore di Fiorentina e Juve ha totalizzato pochissimi minuti con la maglia del club inglese. Allo stesso modo poi le parole del tecnico Arne Slot, che ha indicato un suo netto ritardo di condizione, lo hanno quasi bocciato.

E’ chiaro dunque che si è iniziato a parlare in maniera molto netta di un suo possibile addio al Liverpool già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle importanti voci, le quali vorrebbero Chiesa vicino ad una big del nostro campionato, per lottare per lo scudetto.

Chiesa se ne va in prestito

Tenere in rosa un giocatore scontento non farebbe di certo comodo al Liverpool, che per questa ragione è pronto a far partire Federico Chiesa, anche in prestito, in modo da agevolarne la partenza.

A queste condizioni diversi club italiani sarebbero pronti ad approfittarne e a provare a portarlo a casa. Tra questi di sicuro c’è il Milan, che vista anche la situazione non proprio felice riguardante Rafa Leao, vorrebbe prendere un rinforzo di livello sulle corsie offensive. E i primi allacci tra le parte pare che siano già cominciati.

Trattativa già avviata per riportare Chiesa in Italia

Già durante la scorsa sessione estiva di mercato l’agente del calciatore Ramadani aveva iniziato a parlare di questa possibilità con Zlatan Ibrahimovic. La trattativa però si è arenata visto il forte inserimento del Liverpool.

Adesso però, vista la situazione del ragazzo, questi discorsi potrebbero riaprirsi, e questa volta Chiesa sarebbe pronto a trasferirsi davvero nel club rossonero. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nelle prossime settimane.