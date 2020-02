L’Fc Messina continua a rinforzare il proprio organico, infatti la squadra peloritana ha appena ufficializzato 3 nuove operazioni di mercato. Si tratta del tesseramento di Joaquin Guzman Rocchetti, Gille Thomas Benoit e Ivan Gnicewicz. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società peloritana:

“FC Messina comunica di aver definito gli ingaggi dei calciatori Joaquin Guzman Rocchetti, Gille Thomas Benoit e Ivan Gnicewicz.

Il pacchetto under giallorosso viene rinforzato dai tesseramenti dei tre giovani calciatori già in gruppo da un paio di settimane, che gettano delle solide basi non solo per la stagione in corso ma anche e sopratutto per quelle successive.

‍Lavora dunque in prospettiva il FC Messina, che annovererà tra le proprie file il difensore argentino Gnicewicz, terzino sinistro classe 2001, il connazionale Guzman, playmaker classe 2002 ed il centrocampista transalpino Benoit, anch’esso nato nel 2002.

I tre calciatori sono a disposizione di mister Ernesto Gabriele dal prossimo match, previsto per domenica contro il Nola”.