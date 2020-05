Un nuovo azionista per l’FC Messina: si tratta dell’avvocato Francisco Belmonte Botella della “Botella & Asociados”, studio legale spagnolo. “Belmonte ha iniziato la sua attività professionale nel 2003, affermandosi come specialista in diritto del lavoro e previdenza sociale”, si legge in una nota stampa diramata dal club.