In questi minuti è in corso il Consiglio Federale. E di questo parla Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, come riportato da “Tuttomercatoweb.com” : «Se vogliamo, l’incontro di oggi dice una cosa abbastanza prevedibile, che è quella che si giocherà. Ma è una notizia: oggi uscirà dal Consiglio Federale che i campionati professionistici ripartono, questa è la delibera che verrà presa. Poi di altre cose, playoff o simili, si parlerà in seguito. Ma se non ci saranno problemi i campionati ripartiranno».