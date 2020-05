Intervistato dalla “Gazzetta del Sud”, Angelo Brunetti, esterno del Fc Messina, ha parlato dei programmi del club: «Il presidente Arena è una persona ambiziosa e quindi sono convinto che se dovesse restare in serie D allestirà una squadra “ammazza-campionato”, un po’ come il Bari lo fu lo scorso anno. Io ho avuto la fortuna di giocare tanto quest’anno, probabilmente il mio impegno è stato ripagato. Ricordo l’assist a Coria nel giorno del suo debutto contro il Giugliano e poi nella stracittadina, soprattutto l’assist per Carbonaro: era il gol del 2-0, quello che di fatto ha chiuso la sfida, momenti indimenticabili».