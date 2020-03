Rocco Arena, Presidente dell’FC Messina, è stato intervistato da la “Gazzetta del sud”. Di seguito alcune sue parole sul tema stipendi e su come fronteggiare l’emergenza coronavirus: «Sul tema stipendi ci atterremo a ciò che dirà la LND. Fino al mese di febbraio, ovvero fino a quando le attività si sono svolte regolarmente, onoreremo come abbiamo sempre fatto i nostri impegni con i tesserati. Tutti insieme dobbiamo superare questo dramma, anche dal punto di vista finanziario e sono certo che tra persone di buon senso una soluzione positiva verrà fuori. Adesso sono in Spagna ma giornalmente collegato con Milano e Messina per controllare le mie aziende. Faccio palestra tutti i giorni, pesi e un pò di corsetta non guastano».