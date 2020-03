Attraverso una nota apparsa sulla propria pagina “Facebook”, l’FC Messina ha reso nota la sospensione della prevendita dei biglietti per assistere alla sfida tra con Acr Messina, in programma domenica 8 marzo alle ore 14,30 allo stadio “Franco Scoglio”. Questa la nota del club: A seguito della convocazione da parte della Prefettura di Messina della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, prevista per la giornata di Mercoledì 4 Marzo alle ore 15:30 e con oggetto: Agibilità Stadio “Franco Scoglio” – Criticità impianto incendi e gruppo di continuitàn. La Società FC Messina comunica l’interruzione temporanea della prevendita dei tagliandi per assistere alla partita: FC Messina – ACR Messina.

