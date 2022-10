L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Ternana.

Qualche problema per Agazzi e Palumbo, ma dovrebbero recuperare. Favilli non è al meglio: si scalda Donnarumma.

Probabile formazione (4-3-2-1): Iannarilli Mantovani, Sorensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Palumbo; Donnarumma. A disp.: Krapikas, Vitali, Celli, Diakite, Ghiringhelli, Defendi, Martella, Proietti, Paghera, Cassata, Spalluto, Rovaglia, Favilli, Raul Moro, Pettinari. All.: Lucarelli.

Lavoro differenziato per Mateju e Lancini, difficile il loro recupero per Terni. Elia invece è recuperato e dovrebbe partire dall’inizio. Rientra Saric. Marconi o Bettella in difesa.

Probabile formazione (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano. A disp. Massolo, Grotta, Pierozzi, Accardi, Bettella, Devetak, Gomes, Broh, Damiani, Valente, Floriano, Soleri, Vido. All.: Corini.