Gli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi, è ancora “impantanata” nella prima ondata della pandemia: è l’ennesimo allarme lanciato dal virologo Anthony Fauci, che ha sottolineato come la situazione non sia “per nulla buona”, anzi, sia “molto pericolosa”. Del resto negli Usa il numero dei contagi è ormai vicino ai 3 milioni con altri 47.126 nuovi casi nella giornata di lunedì. Le vittime complessivamente sono oltre 130mila.