“Essendo le stime attuali di R0 comprese nel range di valori tra R0=0.5 e R0=0.7, ed essendo evidente dalle simulazioni che se R0 fosse anche di poco superiore a 1 (ad esempio nel range 1.05-1.25) l’impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole, è evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto”, è l’allarme lanciato dal comitato scientifico nel documento riservato inviato nei giorni scorsi al Governo in vista del decreto sulla fase due. “Appare raccomandabile la sperimentazione delle misure (magari considerando una riapertura parziale delle attività lavorative, es. 50%) per un arco di tempo di almeno 14 giorni accompagnata al monitoraggio dell’impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità di SARS-CoV-2” aggiungono gli esperti elencando una serie di attività che potrebbero essere riaperte. Consigli che di fatto ricalcano quanto deciso dal governo per le timide riaperture a partire dal 4 maggio.

