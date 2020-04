Nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, saranno tante le restrizioni anche sui mezzi pubblici. Metà dei sedili vietati, contapersone e obbligo di mascherine su bus, metro e tram. Come riporta “Repubblica.it”, sugli aerei si decollerà con la mascherina allacciata. Stop a panini e drink di benvenuto a bordo dei treni almeno finché non riapriranno bar e ristoranti. Pareti divisorie anti-contagio per i taxi e un bonus da spendere per il car sharing.