In chiesa durante le celebrazioni religiose come le messe vi sono gli stessi rischi di contagio di una partita allo stadio, a sostenerlo è professor Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Appoggiando la scelta del governo di non dare il via libera alle messe, Galli ha spiegato: “La messa, seppur distanziata, crea momenti di concentrazione di persone che non possono essere paragonati per la qualità dell’esigenza a una partita di calcio o un concerto. Ma come qualità del pericolo sì”. “Ci sono delle situazioni oggettivamente complicate durante una cerimonia religiosa” ha spiegato l’esperto in una intervista a il Mattino, aggiungendo: “Non si può in questo momento consentire la libertà di culto”.