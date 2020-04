Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, sono diverse le categorie che, in questo momento di emergenza Coronavirus, sono chiuse e in attesa di riaprire. Attività che rischiano un futuro difficile se non riapriranno presto. Una di queste è la toelettattura per cani. I titolari dei negozi non possono riaprire perché come categoria di commercio hanno lo stesso codice Ateco di barbieri, estetisti e parrucchieri. «Questo ci penalizza molto – dice Salvo Cusenza, toelettatore palermitano (CLICCA QUI) – noi comunque curiamo il cane anche da possibili malattie che con l’arrivo dell’estate possono attaccare l’animale, penso alla dermatite. Chiediamo di riaprire, è un’ingiustizia per tutto il nostro settore. I nostri ambienti sono costantemente igienizzati, a maggior ragione in questo periodo dopo ogni appuntamento. Garantiamo la costante sanificazione dell’ambiente. Chiediamo al governatore Musumeci di farci riaprire».