Eugenio Fascetti, ex allenatore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “TuttoBari.com”: «Vivarini? Ha perso una gara sola, mi sembra che abbia lavorato bene. Purtroppo nella partita secca ci sta di perdere. Deve decidere la società, non io. Purtroppo in campionato c’è stata una squadra che ha dominato, mentre negli scontri diretti è un terno al lotto. La squadra mi sembra che sia già forte, ma va rinforzata: perché è più difficile andare dalla Serie C alla B, che dalla B alla A. Quindi bisogna fare una rosa già pronta per tentare il doppio salto».