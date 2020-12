Novità in merito al caso Suarez.

Le indagini, come riporta “Corriere.it”, hanno scoperto che, nel tentativo di accelerare quanto più possibile le pratiche per far ottenere la cittadinanza a Suarez, Paratici chiese aiuto a una ministra, la titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.





De Micheli ha ammesso di aver procurato al manager il contatto di Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministero dell’Interno.

«Sono stato interrogato e ho già spiegato quello che è accaduto», ha detto Frattasi al Corriere. «Sono stato contatto dall’avvocato Chiappero che voleva sapere a chi dovessero rivolgersi per attivare la procedura di cittadinanza. Non mi disse che era per Suarez. Ci capita spesso di ricevere richieste di questo tipo per chiarimenti procedurali e rispondiamo per cortesia istituzionale. L’ho indirizzata al dipartimento competente. Mi disse che aveva avuto il numero dalla ministra de Micheli».