Raffaele Fabiano, tecnico della Turris, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Monopoli.

Ecco le sue parole riportate da "Tuttopalermo.net":





«Abbiamo portato in porto un grande risultato. Primo tempo importante da parte nostra, poi è venuta fuori la forza del Monopoli, che ha raggiunto il pareggio. Ma la Turris si è battuta alla grande, anche quando ha dovuto difendere con le unghie e con i denti nel finale il risultato. Forse obiettivamente potevamo concretizzare meglio qualche ripartenza, ma la squadra deve meritare solo elogi perché ha giocato alla pari contro una grande avversaria. E’ bello giocare continuamente, così non abbiamo tempo di fermarci a pensare su quanto fatto. In questo momento però dobbiamo essere bravi ad alzare l’asticella ogni domenica. Ora ci aspetta un’altra gara difficile in casa del Palermo».