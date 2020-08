Dopo settimane di silenzi e tantissime voci, il Palermo ha cominciato a far parlare di sé anche sul fronte mercato. Roberto Boscaglia sarà il nuovo mister dei rosanero, un nome che certamente ha generato entusiasmo nella piazza, visto l’ottimo curriculum del tecnico gelese soprattutto in serie C. Intanto anche i primi colpi di mercato sono stati messi a segno, con gli innesti degli attaccanti Andrea Saraniti, fresco di promozione col Vicenza, ed Emanuele Valente, esterno svincolatosi dalla Carrarese.

E c’è chi si è dimostrato particolarmente entusiasta dell’approdo a Palermo di Saraniti, un uomo il cui nome rievoca nella mente dei tifosi ricordi molto piacevoli: si tratta di Luca Rigoni, ex centrocampista rosanero nel primo anno di serie A con Iachini ed ex compagno di squadra dell’attaccante palermitano a Vicenza. Sotto il post della pagina Instagram rosanero in cui vengono ufficializzati i due nuovi acquisti, ecco che Rigoni sbuca inaspettatamente con la frase “Grande andre”, un incoraggiamento verso l’amico per la sua nuova avventura con la maglia della squadra della sua città.