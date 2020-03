«Personalmente in questi giorni mi sto dedicando tanto ai miei bimbi piccoli,cosa che di solito faccio poco per impegni di lavoro, cerchiamo dì intrattenerli con un po’ di tutto, giochi, musiche, disegni e altro. Ma come sappiamo tutti, sono giornate molto particolari. Ci troviamo ad affrontare nell’era moderna un emergenza sanitaria senza precedenti. Purtroppo per ora continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti che ci destano preoccupazione, ma siamo fiduciosi che con la collaborazione di tutti presto ne verremo fuori. Ci sono tante cose che tutti vorremmo fare dopo questa emergenza, ma la cosa che più mi preme è portare i bimbi ad abbracciare i propri nonni». Queste le parole dell’ex difensore del Palermo, Roberto Vitiello, rilasciate ai microfoni di “Tuttoserieb.com” in merito all’emergenza Coronavirus.