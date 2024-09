Ex rosa UFFICIALE, Zenga torna in Sicilia: è un nuovo dirigente del Siracusa

L’ex portiere di Inter e della Nazionale Italiana, Walter Zenga, ha intrapreso una nuova fase della sua carriera nel mondo del calcio, questa volta nei panni di dirigente. Dopo un percorso di successo come giocatore e allenatore, con esperienze in Italia e all’estero (Romania, Serbia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Stati Uniti), Zenga ha accettato un nuovo incarico nel Siracusa Calcio, club che milita in Serie D.

Il Siracusa ha annunciato ufficialmente il suo arrivo con una nota che celebra il suo prestigioso passato:

“Siracusa Calcio 1924 è lieto di annunciare l’ingresso in società di Walter Zenga. Leggenda del calcio italiano e mondiale, già allenatore in Serie A, Zenga entrerà nei quadri dirigenziali con il ruolo di Club Manager & Brand Ambassador. Oltre ad affiancare il management nella gestione del club, si occuperà di promuovere il marchio Siracusa Calcio in Italia e all’estero.”

Zenga farà il suo debutto ufficiale come dirigente del Siracusa domenica 29 settembre, in occasione del match casalingo contro il Città di Sant’Agata, che si disputerà allo stadio Nicola De Simone. Il club ha annunciato che una conferenza stampa di presentazione ufficiale verrà organizzata prossimamente.

Un nuovo capitolo, dunque, per una delle figure più iconiche del calcio italiano, che porterà la sua esperienza e visione per aiutare il Siracusa a crescere sia sul campo che a livello di immagine.