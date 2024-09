È l’ultima chance della tua vita: vieni da me? Guardiola lo chiama a sorpresa | In extremis a centrocampo

Il tecnico catalano vuole dare una grossa occasione ad un nome fuori ormai dai radar del grande calcio per sopperire alle assenze.

Il Manchester City non sta vivendo un periodo molto fortunato. La squadra campione d’Inghilterra in carica infatti nel corso degli ultimi giorni ha ricevuto due orribili notizie dall’infermeria. La prima è su Kevin De Bruyne, che a causa di qualche problema muscolare dovrà rimanere ai box saltando alcune partite importanti dei Citizens.

La seconda invece è ben più pesante, e riguarda Rodri. Il mediano spagnolo durante la gara con l’Arsenal è rimasto a terra dolorante, uscendo dal campo con l’aiuto dei medici. Il responso degli esami ha però dato uno schiaffo netto a lui e a tutto il club di Manchester: per l’ex Atletico Madrid purtroppo si tratta di rottura del crociato. Di conseguenza la sua stagione è già bella e finita.

E’ chiaro che il ko di due fuoriclasse assoluti a disposizione di Pep Guardiola, stia spingendo lo stesso tecnico a guardarsi attorno, magari trovando qualche altro rinforzo che possa dargli man forte in mezzo al campo. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore è uscita fuori una clamorosa indiscrezione. Un grande nome è stato contattato proprio dall’allenatore, pronto a dargli un’ultima grande chance.

Il big ‘perduto’ alla corte di Guardiola

Dopo essere esploso nei suoi primi anni al Tottenham, dove era diventato uno dei calciatori più forti in circolazione, Dele Alli nel corso delle ultime stagioni ha subito un lento ed inesorabile declino. Nelle squadre in cui ha militato finora infatti l’ex ragazzo prodigio inglese non ha mai lasciato il segno.

Al momento il talento è svincolato, ed è in cerca di una squadra che possa rilanciarlo come ai tempi degli Spurs. E chi se non un allenatore come Pep Guardiola e una società come il Manchester City può tentare in questo miracolo?

Alli sogna la maglia dei Citizens

Manco a dirlo il calciatore, qualora arrivasse una chiamata da parte del mister spagnolo, accetterebbe di corsa la proposta, andandosi a rimettere in gioco in una realtà come quella dei Citizens.

Tuttavia almeno per il momento queste sono delle semplici ipotesi. Se però Guardiola volesse davvero rimpiazzare gli infortunati almeno dal punto di vista numerico, quella di Alli è una pista da non scartare a priori.