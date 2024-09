Non lo posso trattenere: Giuntoli cede all’offerta | A gennaio in Premier League

Brutte notizie in casa Juve: il ds Giuntoli è costretto a lasciar andare via il top player in cambio di una ricca proposta dalla Premier.

Siamo entrati ormai in una delle fasi cruciali della stagione, dove le squadre stanno trovando un proprio equilibrio e devono iniziare ad ottenere i risultati sperati. In casa Juventus, dopo un mercato estivo di altissimo livello, mister Thiago Motta sta a poco a poco aumentando i giri del motore della squadra, inserendo tutti i nuovi acquisti.

Le prestazioni della compagine torinese, che non sono ancora del tutto eccezionali, lasciano presagire ad un futuro comunque importante. In particolare diversi elementi si stanno mettendo in evidenza con la casacca bianconera, tanto da attirare l’attenzione delle principali big europee.

Uno di questi in particolare infatti sembra ormai arrivato addirittura al passo d’addio. Stando alle ultime indiscrezioni infatti il giocatore è finito nel mirino di un top club inglese, che nella sessione invernale di trasferimenti metterà sul piatto una proposta indecente per la Juve, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che non potrà far altro che accettarla ed incassare fior di quattrini.

Se ne va un big juventino

In queste prime uscite stagionali la Juventus non è riuscita a fare molto bene dal punto di vista offensivo. Al contrario però la retroguardia sembra un fortino inespugnabile. Fatta eccezione per il gol ininfluente preso in Champions League, ad oggi la Vecchia Signora ha sempre mantenuto la rete inviolata. E’ chiaro che tutto il pacchetto arretrato della squadra di Thiago Motta stia facendo benissimo, anche se c’è un nome che più degli altri è messo in risalto.

Stiamo parlando chiaramente di Gleison Bremer. Reduce da un campionato straordinario infatti il brasiliano quest’anno sta facendo ancora meglio, dimostrando di essere uno dei migliori centrali al mondo. E’ chiaro che tutto ciò attira l’attenzione dei grandi club, e le prime sirene stanno arrivando da Oltremanica.

Il club che spinge forte su Bremer

Già in estate diverse società, in particolare il Manchester United, parevano voler fare sul serio per l’acquisto del centrale difensivo ex Torino, ma hanno trovato la strada sbarrata da parte della Juventus.

Adesso invece è il Liverpool a voler tentare l’affondo nei confronti di Bremer, anche in vista di un addio di van Dijk. Il club torinese di sicuro vuole resistere agli assalti, ma in caso di offerta stratosferica, anche già a gennaio, sarebbe molto difficile dire di no.