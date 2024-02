Ex rosa Sabatini si rompe una gamba, il messaggio social: “Mi bastano cuore e testa”

Ennesimo problema di salute per l’ex ds del Palermo Walter Sabatini.

L’attuale dirigente della Salernitana sui social ha annunciato di essersi fratturato una gamba con il seguente messaggio:

“Inizio a credere all’esistenza della nuvola di Fantozzi… come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese, ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (sono veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa. Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno”.