Tuttosport: “Serie B, Ranocchia, Frabotta & Co. I marcatori del territorio”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui marcatori di serie B e in particolar modo su Filippo Ranocchia.

Il mercato di gennaio serve, altro che no. Non è questione di filosofia, ipotesi, diktat. Sono i numeri che parlano. Già sedici i gol nuovi di zecca, segnati da tredici giocatori diversi. Como e Palermo sono gli esempi più eclatanti di come acquisti di peso nel mercato di riparazione abbiano ancora la loro importanza. Aver speso 5 milioni di euro per avere a tutti i costi Strefezza, ha portato al club lariano 6 punti: le vittorie di corto muso con Ternana e Brescia sono state firmate proprio dal fantasista brasiliano arrivato dal Lecce. Anche il Palermo non ha sbagliato nel tirar fuori oltre 4 milioni per prendere Ranocchia dalla Juventus: in gol nel 3-0 sul Bari al “Barbera”, il centrocampista rosanero si è ripetuto nel match vinto dagli uomini di Corini sabato a Piacenza con la Feralpisalò (per i lacustri gol di Dubickas, arrivato dal Pisa via Catania).

Due gol anche per Bonfanti, che il Pisa ha fortemente voluto dal Modena dove aveva segnato una sola rete alla fine del girone d’andata: in nerazzurro il centravanti è rinato, anche se la rete contro la Reggiana è valsa solo un punto in trasferta e quella nel match contro lo Spezia non è bastata ad evitare la sconfitta interna. Percorso inverso è stato fatto da Gliozzi, che da Pisa è andato a Modena: suo il gol con il quale gli emiliani sono passati momentaneamente in vantaggio sabato (1-1 il finale) con il Cosenza. E proprio ai piedi della Sila è approdato Frabotta, un terzino sinistro che la Juventus ancora controlla: dopo non essere riuscito ad incidere nel Bari, si è trasferito a metà gennaio al Cosenza e ha messo anche la sua firma nel tabellino dei marcatori per la vittoria con il punteggio di 4-2 al “Marulla” sul Venezia.

Lo Spezia ha già avuto due gol da due nuovi arrivati: la mezzala Jagiello (in prestito dal Genoa) è stato decisivo nell’ 1-1 in casa con il Catanzaro, l’attaccante Di Serio (in prestito dall’Atalanta Under 23) ha evitato domenica la sconfitta casalinga con la Ternana. Dalla serie C è riuscito ad avere un ottimo impatto anche Antonini, che il Catanzaro ha acquistato per 400 mila euro dal Taranto: è stato il difensore italo-brasiliano ad aprire le marcature nel 3-2 con cui i calabresi hanno battuto l’Ascoli sabato al “Ceravolo”. Nello stesso match è andato a segno anche un nuovo acquisto dei marchigiani: il difensore Mantovani preso dalla Ternana, che ha invece visto già in parte ripagato l’investimento fatto su Pereiro, trequartista preso in prestito dal Cagliari e subito in gol nella prima partita giocata il 20 gennaio al “Liberati” e vinta dagli umbri per 3-1 sul Cittadella.

La Sampdoria è riuscita a farsi dare l’attaccante Alvarez dal Sassuolo e l’uruguagio ha timbrato due partite fa nel 2-2 a Marassi contro il Modena.

A Bari sono convinti che con l’arrivo di Iachini in panchina, terzo allenatore stagionale, sia iniziata anche la risalita: il debutto è stato ottimo, con la netta vittoria per 3-1 sul Lecco, nella quale ha lasciato il segno pure l’attaccante romeno Puscas giunto in prestito dal Genoa nella terza settimana di gennaio. Solo Parma, Venezia, Brescia e Cittadella non hanno ritenuto di fare mercato in entrata a gennaio, ognuno di questi club convinto di essere a posto così. Forse, però, vedendo questa statistica – per altro solo in fase embrionale – potrebbero anche iniziare a fare qualche riflessione: è stata davvero la scelta più giusta?