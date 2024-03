Ex rosa, Pergolizzi: «Da palermitano spero che il Palermo possa andare in A»

Ai microfoni di Pianetaserieb.it Rosario Pergolizzi, ex tecnico del Palermo, si è espresso per parlare di alcuni dei calciatori che ha allenato in rosanero e anche della stagione del Palermo.

Di seguito le sue parole:

«Da palermitano ed ex allenatore del Palermo, spero che i rosanero possano arrivare in Serie A. Le potenzialità ce le ha tutte come squadra, tifo, società e forza in tutto. Poi se ci arriva come seconda, difficile, o dai playoff non so, ma mi piacerebbe ritornasse nel massimo campionato italiano. Credo che il Venezia e la Cremonese siano altre due squadre che possano salire e competere per il secondo posto, il Parma è invece la squadra che sta dando più continuità. Le altre invece mi sembra che non abbiano la continuità che hanno i Ducali. Il Como è un punto interrogativo, come organico ha grandi potenzialità per fare molto bene i playoff, non se può riuscire a raggiungere la promozione diretta. Anche il Catanzaro gioca un bel calcio e può giocarsi i playoff per vincere. Mi piacerebbe che l’Ascoli si salvasse. È una squadra a cui sono tanto legato e che ha una bella storia. La gente vive di calcio, i tifosi sono tanti ogni domenica e mi auguro che possa restare in Serie B. In questo momento ci sono delle difficoltà e le altre dirette avversarie sono tutte in lotta e può succedere di tutto. Purtroppo il Lecco mi sembra la squadra messa peggio e con poche speranze».