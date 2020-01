Nel corso della trasmissione “Derby del Lunedì”, l’ex allenatore del Palermo Enrico Nicolini, ha commentato il possibile acquisto da parte della Sampdoria del difensore Andrea Masiello dell’Atalanta. Nicolini ha affermato: «Sarà un bravissimo ragazzo, non lo conosco. Uno così, però, non dovrebbe giocare a calcio. Francesco Flachi è stato radiato perchè ha assunto delle sostanze. È un somaro e glielo dico in faccia, lo sa che gli voglio bene come un fratello. È stato radiato, non poteva andare allo stadio. Sarà più grave uno che si vende delle partite? Per me chi tradisce la società, i tifosi e i suoi compagni, nel calcio non ci deve stare».