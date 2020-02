Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Simone Lo Faso, neo calciatore del Cesena, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il suo esordio stagionale allo stadio Manuzzi. Ecco il messaggio dell’ex calciatore rosanero: “Felice per la mia prima al Manuzzi… ora di più!!”. In basso il post in questione.