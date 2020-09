La Sampdoria tratta il riscatto anticipato dell’attaccante ex rosanero Antonino La Gumina dall’Empoli, senza attendere che l’opzione diventi obbligatoria dopo il primo punto conquistato in Serie A a partire da febbraio 2021.

Il club blucerchiato, come riporta “Sampnews24.com”, pagherebbe i 6 milioni di euro pattuiti per poter cedere in prestito l’attaccante a un altro club durante questa finestra di calciomercato. Il presidente della Samp, Ferrero, nelle scorse settimane aveva dichiarato di essere disposto a girare il giovane palermitano in prestito proprio al Palermo. Chissà cosa accadrà.