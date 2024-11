Ex rosa, Gilardino saluta il Genoa dopo l’esonero: “Grazie a chi ha creduto in me”

Sono arrivate anche le parole d’addio di Alberto Gilardino. L’ex attaccante, tra le altre anche del Palermo, è stato esonerato dal Genoa e non è, dunque, più il tecnico dei liguri. Al suo posto la società rossoblù ha virato su Patrik Vieira, ex allenatore del Nizza. Gilardino ha voluto dedicare un saluto mediante il seguente post e le seguenti parole riprese dal suo profilo ufficiale:

“Ciao GenoA! Vorrei salutare e ringraziare chi ha creduto in me, come Allenatore e, prima di tutto, come Uomo. Un saluto e un grazie a tutti i giocatori che in questi anni hanno condiviso con me questo lungo ed emozionante viaggio, ai miei due alleati fidati, Tano e Dario, e a tutto il mio staff. Ringrazio di cuore tutte le persone che lavorano al Pio con dedizione e passione, costantemente per il bene della squadra”.