Ex rosa, Flippi resta alla Recanatese: «Proveremo a vincere subito»

Nonostante l’esito amarissimo della scorsa stagione, con la retrocessione in Serie D, Giacomo Filippi resta alla guida della Recanatese. L’ex allenatore del Palermo ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “Ilquotidianosportivo.net” nella quale illustra le sue ambizioni e quelle societarie:

«Cercheremo di costruire una squadra per provare a vincere anche se è il campo, come sempre, il giudice supremo. Ci sono però i presupposti giusti e le ambizioni per una stagione al vertice. Dobbiamo scrupolosamente verificare chi, dello zoccolo duro, ha intenzione di rimanere con noi ed in base a questo fare poi gli innesti che riteniamo opportuni. Punteremo molto sulla voglia di rivalsa, di riscatto, sull’orgoglio e sul senso di appartenenza che dovranno accompagnarci in tutte le partite. La Serie D poi è un torneo particolare dove non si vince solo con la qualità ma le doti caratteriali sono davvero fondamentali. Questa è la squadra che vorrei avere a disposizione».