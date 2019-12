Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, Antonio Nocerino, ex calciatore di Palermo e Milan, si è espresso così in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovich al club rossonero: «Se Zlatan ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo. Non capisco i dubbi di alcuni tifosi e osservatori, per un campione come lui l’età è solo un numero: gli basterà qualche settimana per tornare al top».