Simone Lo Faso, ex attaccante del Palermo, potrebbe proseguire la propria carriera in Serie C.

Il calciatore è attualmente libero dopo lo svincolo dal Lecce arrivato a fine gennaio e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura calcistica.





Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il classe ‘98 sarebbe vicino a vestire la maglia della Pistoiese.