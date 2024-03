Roberto Boscaglia è pronto a ripartire da una nuova panchina. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com l’ex allenatore di Foggia e Palermo è vicino all’Ancona. Contatti in corso per chiudere l’accordo fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Filtra ottimismo per la fumata bianca.

Continue Reading