In questi minuti si sta giocando Torino-Fiorentina, gara della 27esima giornata di Serie A. Andrea Belotti è uno degli ex della gara e l’attaccante dei viola è stato fischiato dai tifosi granata alla lettura delle formazioni. I sostenitori piemontesi non gli perdonano il suo addio a parametro zero nell’estate 2022.

Continue Reading