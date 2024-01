Ex rosa, Amelia: «Lecito il paragone tra il Parma e il Frosinone dell’anno scorso»

Ai microfoni di Sport.virgilio.it l’ex portiere del Palermo, Marco Amelia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie B.

Ecco le sue parole:

«Il paragone tra il Parma di quest’anno e il Frosinone dell’anno scorso è lecito per tanti motivi. Entrambe hanno dato continuità alla guida tecnica e alla seconda stagione hanno colto i frutti del lavoro. Ciò deve far riflettere su quanto sia importante permettere all’allenatore di lavorare con un progetto che non venga giudicato in poche partite. Poi, due estati fa, il Frosinone fece scelte forti rinunciando a giocatori come Ciano per dare spazio ai giovani di talento e quest’anno lo stesso ha fatto il Parma con Vazquez per esaltare Man e Bernabè.

Già l’anno scorso parlavamo di Gudmundsson come un giocatore capace di fare la differenza e lo sta dimostrando anche quest’anno in Serie A. Man e Bernabé possono seguire le sue orme perché sono due giocatori che hanno caratteristiche che possono fare la differenza anche in massima serie».