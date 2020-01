Afriyie Acquah è ormai ad un passo dal trasferimento al Lecce. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, nel pomeriggio è stato trovato un accordo totale con il Malatyaspor dopo quello raggiunto nei giorni scorsi con il centrocampista ghanese classe 1992. L’operazione è stata chiusa in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’ex calciatore rosanero dovrebbe svolgere le visite mediche tra lunedì e martedì. In contropartita non andrà Imbula che ha offerte sempre dalla Turchia e anche dalla Spagna.