Europa League, sorteggiati gli ottavi di finale: ecco le avversarie delle italiane

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. 16 squadre rimaste, 3 di esse sono italiane: Atalanta, Milan e Roma. A è stato l’ambasciatore della finale di Dublino, John O’ Shea. Ex difensore, è noto per aver vestito la maglia del Manchester United.

Di seguito gli accoppiamenti:

Sparta Praga – Liverpool

Marsiglia – Villarreal

Roma – Brighton

Benfica – Rangers

Friburgo – West Ham

Sporting CP – Atalanta

Milan – Slavia Praga

Bayer Leverkusen – Qarabag

DATE

L’andata sarà il 7 marzo, mentre il ritorno si giocherà il 14. Discorso diverso per l’andata di Sporting CP-Atalanta, che verrà anticipato a martedì 5 marzo visto che anche il Benfica avrà il primo turno in casa.