Mario Balotelli irriconoscibile, fisico completamente stravolto: “Ma è davvero lui?” | Ecco cosa gli è successo

L’ex attaccante di Inter e Milan è apparso in condizioni davvero da non credere, con i fan che a stento lo hanno riconosciuto

Balotelli è uno dei più grandi rimpianti della storia del calcio italiano. Super Mario infatti aveva è ha tutt’oggi delle doti incredibili a livello calcistico, ma purtroppo è la testa che non lo ha mai supportato abbastanza. Anche nei momenti di maggiore serietà o quando avrebbe dovuto crescere di più, la cretinata era sempre dietro l’angolo, dimostrando spesso un atteggiamento immaturo che non lo ha fatto mai crescere a livello calcistico.

Basti pensare al fatto che Super Mario ha militato in club del calibro di Inter, Manchester City, Milan (per due volte) e Liverpool, e in nessuno di questi è riuscito a dimostrare a pieno il suo valore, ma non per mancanza di qualità (quando aveva la testa giusta faceva la differenza), ma sempre a causa delle stupidaggini commesse e di un carattere non proprio tranquillo.

Di conseguenza le sue fortune sono ben presto svanite, e il centravanti, che ha ancora 33 anni, è già finito nel dimenticatoio da diverse stagioni. Ultimamente però il classe 1990 è tornato alla ribalta per un motivo assai curioso. Balotelli è infatti apparso a dir poco irriconoscibile a causa di un fisico del tutto stravolto, tanto che ha fatto pensare a tutti che non fosse lui.

Ecco cosa è successo a Super Mario

Qualche giorno fa è cominciato a circolare sul web un video in cui Mario Balotelli, sostituito durante una partita giocata dal suo Adana Demirspor (e non troppo felice, visto che scalcia anche una bottigliette), è apparso a dir poco fuori forma.

Infatti dalla ripresa il calciatore, che ad un certo punto si mette di profilo, appare con qualche chilo di troppo, facendo così subito drizzare le antenne ai suoi detrattori e non solo.

Balotelli, è sempre più tramonto

Il fatto che la sua carriera avesse ormai preso una strada di non ritorno lo si era ormai capito in seguito alla fine dell’esperienza con il Marsiglia. Infatti dopo il club transalpino, il bomber ha giocato per Brescia, Monza, Sion e Adana Demirspor. Squadre dunque di un livello più basso.

Nel mercato di gennaio si era vociferato anche di un suo possibile ritorno in Serie A, alla Salernitana, ma non se n’è fatto nulla. Adesso invece è il suo fisico che ormai non sembra più essere quello di un tempo, e che sta sancendo forse la decadenza definitiva del calciatore.