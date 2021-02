L’Uefa, come riporta “Calcio e Finanza”, apre una indagine sulla sfida tra la Stella Rossa e il Milan in Europa League dei giorni scorsi.

“In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sui fatti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2 -2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia”, spiega l’Uefa in un comunicato. “Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”.





Il tema dell’indagine, non confermato, dovrebbero essere gli insulti razzisti rivolti a Zlatan Ibrahimovic da parte dei tifosi della Stella Rossa.