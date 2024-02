Europa League: data e orario del sorteggio per gli ottavi di finale

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Il sorteggio è in programma alle ore 12.00.

Per seguire il sorteggio basterà accedere all’app di DAZN o entrare su Sky per vedere in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Nel primo caso l’evento, dalle 11:45, sarà disponibile nella home, mentre nel secondo occorre selezionare, dalle 11:30, il canale 200 Sky Sport 24. Non è possibile vedere su TV8 e dunque gratis in chiaro.

Al sorteggio parteciperanno 16 squadre.

TESTE DI SERIE

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

Benfica

Milan

Friburgo/Lens

Qarabag/Braga

Roma/Feyenoord

Sparta Praga/Galatasaray

Marsiglia/Shakhtar

Sporting Lisbona/Young Boys