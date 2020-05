Accordo trovato sulle linee di credito anti pandemia del Mes dai ministri delle Finanze dell’Eurozona. C’è la conferma, sottolineano da Bruxelles, che “il solo requisito necessario a richiedere l’accesso alle linee di credito” del Mes “sarà che gli Stati membri dell’area euro che richiedono sostegno si impegnino a utilizzare queste linee di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19. Questo impegno sarà dettagliato sulla base di un Piano di risposta alla pandemia individuale, preparato sulla base di un modello, per qualsiasi strumento utilizzato nell’ambito del Pandemic Crisis Support”. Le richieste per utilizzare le linee di credito del Mes pensate per la pandemia di Covid-19 “potranno essere fatte fino al 31 dicembre 2022”. La durata media dei prestiti sarà di “dieci anni”, spiega il direttore del Mes Klaus Regling, e il costo “marginalmente sopra lo zero”, dati gli alti rating del Mes e i suoi bassi costi di raccolta. “E’ importante sottolineare che intorno a questo strumento, le linee di credito del Mes, dice, secondo quanto riporta Adnkronos, il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, non c’è alcuno stigma. E’ disponibile per tutti i Paesi, le condizioni di accesso sono standardizzate e non c’è nessun tipo di Troika per la sorveglianza dopo l’accesso”.