Euro 2024 Turchia-Portogallo: invasione di campo di un bambino per un selfie con CR7 (VIDEO)

Simpatico episodio avvenuto durante Turchia-Portogallo, gara della fase a gironi degli Europei. Attualmente sullo 0-3 al 76′ minuto, un bambino ha causato una piccola interruzione della partita a metà secondo tempo. Il piccolo tifoso è entrato in campo per chiedere un selfie a Cristiano Ronaldo, per poi cercare di fuggire agli steward.

A young kid stormed the pitch to take a selfie with Cristiano Ronaldo and ran away. 😂 pic.twitter.com/ggcNIuKMcu — TC (@totalcristiano) June 22, 2024

Per la gioia del bambino, il campione portoghese non si è comunque sottratto allo scatto:

Cristiano Ronaldo is such a nice guy man ❤️ pic.twitter.com/EAnqW7OM3f — Janty (@CFC_Janty) June 22, 2024