Euro 2024, quattro invasioni di campo e Turchia dominata: il Portogallo vince 3 a 0 e vola agli ottavi

Il Portogallo accede agli ottavi di finale degli Europei con un turno d’anticipo. Al BVB Stadion di Dortmund i lusitani superano la Turchia con un secco 3 a 0 e volano a sei punti all’interno del Gruppo F, centrando così la qualificazione alle fasi finali del torneo grazie anche all’1 a 1 nel pomeriggio tra Georgia e Repubblica Ceca.

La gara viene sbloccata da Bernardo Silva Al 21′: Leao serve Mendes, il cui cross basso da sinistra viene deviato da Kokcu e diventa buono per il fantasista del Manchester City che, con un rigore in movimento, non lascia scampo a Bayindir. Subito dopo folle retropassaggio di Akaydin verso Bayindir che, fuori dai pali, tenta di rimediare all’errore del compagno senza però riuscire ad arrivare in tempo sul pallone, permettendo così al Portogallo di raddoppiare. Nella ripresa Ronaldo viene servito con un perfetto passaggio filtrante e scarica a Bruno Fernandes, che deve solo appoggiare in rete il pallone del definitivo 3 a 0. Successivamente a fare notizia sono le ben quattro invasioni di campo, tra cui di un bambino. L’obiettivo dei tifosi era di strappare un selfie al numero sette portoghese. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

CLASSIFICA GRUPPO F

PORTOGALLO 6

TURCHIA 3

REPUBBLICA CECA 1

GEORGIA 1

