Euro 2024, scontri tra i tifosi dell’Olanda e dell’Inghilterra: pub distrutto (VIDEO)

Momenti di tensione nel prepartita di Olanda-Inghilterra, semifinale degli Europei in programma alle ore 21. Nel tardo pomeriggio è scoppiata una grossa rissa tra gli olandesi, in larga maggioranza, e gli inglesi nel quartiere centrale dei bar, precisamente tra Altmarkt e Kleppingstrasse: il bilancio sarebbe al momento di dieci arresti e quattro feriti, col pub distrutto. Gli incidenti sarebbero scoppiati, stando a quanto raccolto da “Bild“, per l’esposizione fuori dal locale di una bandiera inglese, strappata dagli olandesi.

#Cenaslamentaveis Eurocopa Holandeses x Inglêses , Holanda e Inglaterra duelam pela semi da Eurocopa. pic.twitter.com/qKaEsmHK3R — ETTORCIDA (@Ettorcida_) July 10, 2024