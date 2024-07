Euro 2024, botta e risposta e due legni colpiti: il primo tempo di Olanda-Inghilterra termina 1 a 1

Si conclude con il risultato di 1 a 1 il primo tempo di Olanda-Inghilterra, semifinale degli Europei. A Dortmund le due squadre regalano emozioni ai tifosi presenti. La gara viene sbloccata nei minuti iniziali dal siluro dalla distanza di Xavi Simons, il quale non lascia scampo a Pickford. l’Inghilterra, però, reagisce e subito dopo guadagna un rigore con Harry Kane, travolto dall’intervento in ritardo di Dumfries: il giocatore del Bayern Monaco calcia dal dischetto e batte Verbruggen, che aveva intuito il lato. Successivamente Foden sfiora il vantaggio: percussione di Mainoo, palla all’attaccante del City che fa passare la palla tra le gambe di Verbruggen ma trova il salvataggio sulla linea da parte di Dumfries. Successivamente, dagli sviluppi di un corner, l’interista colpisce la traversa, mentre Foden replica con una conclusione forte e precisa che si stampa sul palo. Primo tempo a ritmi veloci e vivaci dove non sono mancate le emozioni.

